Jadwal Super League Hari Ini: Isenmulang dalam Status Waspada

jpnn.com - GIANYAR – Pekan ke-7 Super League akan dibuka dengan laga Isenmulang Kalteng FC vs PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (24/10) sore.

Pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya mengingatkan pasukannya untuk tetap fokus meski sang lawan sedang limbung akibat ditinggal pelatih, serta absennya pemain kunci Ze Valente karena kartu merah.

Mundari menilai situasi tersebut justru bisa menjadi pelecut motivasi bagi PSIM si Laskar Mataram untuk bangkit dari rentetan hasil buruk.

"Kondisi pemain sangat bagus, suasana tim juga sangat baik. Kepercayaan diri meningkat setelah dua hasil positif sebelumnya," ujar Mundari Karya dalam sesi jumpa pers jelang laga.

"Namun, yang harus menjadi perhatian kami ialah motivasi PSIM. Ditinggal pelatih dan kehilangan pemain kunci seperti Ze Valente bisa berbalik menjadi motivasi berlipat buat mereka. Ini yang harus membuat kami waspada. Anak-anak harus tetap fokus penuh," katanya.

Mundari menambahkan bahwa masa persiapan selama dua hari terakhir difokuskan untuk memantau gaya permainan lawan serta memantapkan taktik agar mampu mengamankan poin penuh.

Modal kemenangan 1-0 atas Persijap dan hasil imbang 1-1 kontra Java United FC dinilai menjadi bekal berharga untuk mengangkat posisi Laskar Tambun Bungai di papan klasemen.

"Tim ini menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi kebersamaan dan motivasi bertanding. Saya berharap di pertandingan besok anak-anak bisa mengulangi performa impresif seperti dua laga terakhir dan menjalankan rencana strategi dengan lancar," katanya. (il/jpnn)