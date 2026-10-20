Jadwal Super League Hari Ini: Java United di Atas Angin
jpnn.com - SLEMAN – Java United FC datang ke Sleman dengan target memetik kemenangan ketiga beruntun di Super League.
Tim yang musim lalu bernama Malut United itu bertandang ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10) sore nanti, kandang yang dipnjam Isenmulang Kalteng FC.
Isenmulang KFC terpaksa main di Maguwoharjo lantaran markas mereka di Palangka Raya terdampak kabut asap karhutla.
Java United pun di atas angin, lantaran selain materi pemain yang lebih terkenal, tim yang diasuh Fabio Lefundes itu tak perlu repot memikirkan teror penonton.
Laga Isenmulang KFC melawan Java United nanti digelar secara tertutup atau tanpa kehadiran penonton.
Kemungkinan memetik tiga poin ketiga beruntun pun terbuka. Sebelum dijamu Isenmulang, Java United menang dari Borneo FC dan Bali United.
Namun, Java United tak bisa memandang rendah Isenmulang KFC yang pekan lalu memetik kemenangan dari Persijap Jepara.
"Latihan atau persiapan untuk laga ini berjalan lancar. Kami sudah menganalisis lawan dan menjelaskan game plan kepada para pemain. Semoga kami bisa mengeluarkan kemampuan terbaik seperti dua laga sebelumnya,” tutur Fabio Lefundes.
Java United pun di atas angin meski harus menyandang tim tandang pada pekan ke-6 Super League ini.
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