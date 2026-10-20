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Jadwal Super League Pekan Keenam: Persija vs Arema Main di Bekasi, Persib ke Madura

Jadwal Super League Pekan Keenam: Persija vs Arema Main di Bekasi, Persib ke Madura
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Suporter Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN,com.

jpnn.com, JAKARTA - I.League mengumumkan jadwal pekan keenam BRI Super League yang akan berlangsung pada Selasa (20/10) hingga Kamis (22/10).

Laga menarik bakal tersaji, di antaranya Persija Jakarta vs Arema FC hingga Madura United menjamu Persib Bandung.

Persija Vs Arema FC digelar di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Rabu (21/10) pukul 19.00 WIB.

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Persija mengusung misi bangkit ketika menghadapi Arema FC setelah pada pekan lalu menelan kekalahan perdana ditaklukkan Persita Tangerang 2-3.

Selain itu, kemenangan tentu dapat membuat Persija Jakarta mempertahankan peringkat pertama klasemen sementara BRI Super League setelah kini mengumpulkan 12 poin dari lima pertandingan.

Di sisi lain, Arema FC juga mengusung misi bangkit sebab pada pekan sebelumnya menelan kekalahan ketika bertandang ke markas Garudayaksa FC dengan skor 1-3.

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Sementara itu, juara bertahan Persib Bandung akan bertandang ke markas Madura United pada pekan keenam BRI Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) pukul 19.00 WIB.

Persib Bandung berusaha untuk melanjutkan tren kemenangan setelah pada pertandingan sebelumnya mampu mengemas kemenangan tipis 1-0 kontra Persik Kediri, Minggu (18/10).

Sejumlah laga seru bakal tersaji di pekan keenam Super League. Persija vs Arema FC, Madura United Vs Persib, PSM Vs Persebaya.

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