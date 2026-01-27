Jadwal Tayang dan Daftar Pemain Sinetron Langit Untuk Renata
jpnn.com, JAKARTA - Mengawali 2026, ANTV kembali menghadirkan sinetron terbaru yang berjudul Langit Untuk Renata.
Dibintangi oleh Daisy Natalya dan Lavicky Nicholas, sinetron tersebut mengangkat kisah tentang pertukaran bayi demi ambisi membuat Renata tumbuh miskin dan Langit hidup bergelimang harta, tetapi takdir justru kembali mempertemukan keduanya.
Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain berharap agar sinetron Langit Untuk Renata bisa menjadi tayangan yang menghibur.
"Kami berharap dengaan menghadirkan sinteron baru di awal tahun 2026 ini dapat menambah pilihan program unggulan untuk pemirsa setia," ungkap Kiki Zulkarnain dalam keterangan resmi.
Kisah sinetron Langit Untuk Renata bermula ketika suatu malam berkat bantuan Bidan Arumi, Yasmin melahirkan bayi perempuan yang dikira meninggal.
Sementara pada saat yang sama, seorang bayi laki-laki ditinggalkan di depan rumah bidan Arumi.
Takut kehilangan status dan kekayaan, ibu Yasmin menukar bayi-bayi itu diam-diam.
Ternyata bayi perempuan Yasmin masih hidup dan akhirnya dibesarkan oleh Arumi sebagai Renata, sementara bayi laki-laki menjadi anak dari keluarga Wiratama yang kaya raya, bernama Langit.
Membuka awal 2026, ANTV kembali menghadirkan sinetron terbaru berjudul Langit Untuk Renata.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lewat 'Keluarga Yang Tak Dirindukan', Kiki Narendra Debut Main Sinetron
- Marion Jola Hingga Denny Cagur Bakal Berseliweran di Tawa Kalcer ANTV
- Aksi Kocak Sule Warnai Program Baru Tawa Kalcer di ANTV
- Aksi Seru dan Penuh Drama, ANTV Hadirkan Kompetisi Masak Berhadiah Besar
- Zeynep dan Takdir Cinta Layla, Drama Turki Terbaru di ANTV
- Serial Turki Takdir Cinta Layla Siap Bikin Baper Penonton ANTV