Jadwal Tayang dan Daftar Pemain Sinetron Langit Untuk Renata

Sinetron Langit Untuk Renata. Foto: Instagram/antv

jpnn.com, JAKARTA - Mengawali 2026, ANTV kembali menghadirkan sinetron terbaru yang berjudul Langit Untuk Renata.

Dibintangi oleh Daisy Natalya dan Lavicky Nicholas, sinetron tersebut mengangkat kisah tentang pertukaran bayi demi ambisi membuat Renata tumbuh miskin dan Langit hidup bergelimang harta, tetapi takdir justru kembali mempertemukan keduanya.

Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain berharap agar sinetron Langit Untuk Renata bisa menjadi tayangan yang menghibur.

"Kami berharap dengaan menghadirkan sinteron baru di awal tahun 2026 ini dapat menambah pilihan program unggulan untuk pemirsa setia," ungkap Kiki Zulkarnain dalam keterangan resmi.

Kisah sinetron Langit Untuk Renata bermula ketika suatu malam berkat bantuan Bidan Arumi, Yasmin melahirkan bayi perempuan yang dikira meninggal.

Sementara pada saat yang sama, seorang bayi laki-laki ditinggalkan di depan rumah bidan Arumi.

Takut kehilangan status dan kekayaan, ibu Yasmin menukar bayi-bayi itu diam-diam.

Ternyata bayi perempuan Yasmin masih hidup dan akhirnya dibesarkan oleh Arumi sebagai Renata, sementara bayi laki-laki menjadi anak dari keluarga Wiratama yang kaya raya, bernama Langit.

