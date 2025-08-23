menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Jadwal Tayang Film Pencarian Terakhir di Bioskop

Jadwal Tayang Film Pencarian Terakhir di Bioskop

Jadwal Tayang Film Pencarian Terakhir di Bioskop
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Poster film horor misteri yang berjudul, Pencarian Terakhir. Foto: Dok. Starvision

jpnn.com, JAKARTA - Film horor misteri, Pencarian Terakhir akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya produksi Starvision itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 28 Agustus 2025 mendatang.

Pencarian Terakhir mengangkat mitos di Gunung Sarangan, namun juga berbalut cerita keluarga yang kuat.

Baca Juga:

Adapun 7 tahun setelah ibunya hilang di Gunung Sarangan, Drupadi (Adzana Ashel) kembali ke sana bersama kekasih dan teman-temannya untuk trail run.

Namun, teror dari Ki Tapa (Egi Fedly), penunggu Gunung Sarangan menyesatkan Drupadi dan kawan-kawan.

Rombongan dinyatakan hilang, sehingga ayahnya, Tito (Donny Alamsyah harus menghadapi traumanya dengan kembali melakukan pencarian penuh misteri di Gunung Sarangan.

Baca Juga:

Diproduseri oleh Chand Parwez Servia dan Mithu Nisar, film Pencarian Terakhir disutradarai oleh Affandi Abdul Rachman.

Film tersebut dibintangi oleh Adzana Ashel, Donny Alamsyah, Artika Sari Devi, Razan Zu, Fatih Unru, Alika Jantinia, Fadi Alaydrus, Dinda Mahira, Moh. Iqbal Sulaiman, Yama Carlos, Alex Abbad, Tesadesrada Ryza, Verdi Solaiman, Ramon Y Tungka, Azkya Mahira, Egi Fedly, Fuad Idris, dan Ruth Marini.

Film horor misteri, Pencarian Terakhir akan segera tayang di bioskop Indonesia. Karya produksi Starvision itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI