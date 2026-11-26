jpnn.com, JAKARTA - Film Yang Datang Dan Yang Pergi karya sutradara Nurman Hakim dan Nan Achnas akan tayang di bioskop mulai 3 Desember 2026.

Dibintangi Dian Sastrowardoyo, Roy Sungkono, dan Dimas Aditya, film tersebut mengikuti kisah perempuan bernama

Sinta.

Sinta merupakan pewaris guest house yang ruang dan pilihan hidupnya serba terbatas. Bahkan, untuk menentukan keputusannya, termasuk pasangan. Melalui setting guest house yang indah dan antik di film ini, penonton diajak untuk mengikuti perjalanan batin Sinta, yang diperankan Dian Sastrowardoyo dalam menemukan kebebasannya.

Salah satu yang unik dari film ini adalah periode tiga masa dalam kehidupan keluarga Sinta. Dian Sastrowardoyo akan hadir dalam masa kini sebagai seorang nenek, sekaligus sebagai perempuan muda yang masih mencari cintanya.

Yang Datang Dan Yang Pergi juga akan membawa penonton ke masa lalu leluhur Sinta saat masa krisis yang menimpa keluarganya.

“Melalui film ini, saya ingin mendekonstruksi tentang warisan. Warisan biasanya disematkan dan berhubungan dengan laki-laki, namun di film ini yang bertanggung jawab untuk mengurusnya adalah perempuan, dengan segala kompleksitas dan kekuatannya,” ungkap produser, penulis, dan sutradara Nan Achnas.

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Ide film Yang Datang Dan Yang Pergi sendiri datang dari Nurman Hakim, yang juga menjadi produser, penulis, dan sutradara bersama Nan Achnas.

Guest house dalam film ini turut menjadi sebuah metafora yang ada di dalam judul, tentang orang-orang yang datang dan pergi, serta guest house menjadi saksi perjalanan sejarah hingga kisah banyak orang.