Jadwal Terbaru Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, Jutaan Honorer Harus Tahu
jpnn.com - JAKARTA – Sesuai jadwal terbaru yang tertera di Surat MenPANRB Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025 tertanggal 20 Agustus 2025, saat ini masih tahapan pengusulan PPPK Paruh Waktu.
Tahapan pengusulan kebutuhan atau formasi PPPK Paruh Waktu oleh instansi akan ditutup 25 Agustus 2025.
Diketahui, data resmi BKN menyebutkan jumlah pelamar PPPK 2024 yang berpotensi menjadi PPPK Paruh Waktu mencapai jutaan, yakni 1.369.747 orang.
Mereka, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) peserta seleksi PPPK 2024 tahap 2, harus mengetahui tahapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
Salah satu tahapan krusial ialah pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Paruh Waktu.
Lampiran Surat MenPANRB tertanggal 20 Agustus menyebutkan, jadwal pengisian DRH PPPK Paruh Waktu yang semula 23 Agustus sampai dengan 15 September 2025 menjadi 28 Agustus sampai dengan 15 September 2025.
Selanjutnya, usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu semula 23 Agustus sampai dengan 20 September 2025, menjadi 28 Agustus sampai dengan 20 September 2025.
Adapun jadwal penetapan NI PPPK Paruh Waktu semula 23 Agustus sampai dengan 30 September 2025 menjadi 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025.
Berikut ini jadwal terbaru pengisian DRH PPPK Paruh Waktu yang harus diketahui jutaan honorer.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gubernur Membantah Kabar Gaji Honorer R4 Kurang dari Rp1 Juta
- Sudah Dipastikan Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, juga Menerima THR
- Pramono Anung Melantik 2.703 PPPK Tahap 1, Tekankan Integritas & Etos Kerja
- Syarat Honorer R2, R3, R4, R3T Diangkat PPPK Paruh Waktu Bikin Melongo, Duh
- 1.524 Tenaga Non-ASN Pemprov Kepri Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Didominasi Guru dan Tendik
- Surat MenPAN-RB soal Perpanjangan Pengusulan PPPK Paruh Waktu, Ini Jadwal Lengkapnya