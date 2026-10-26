Jadwal Timnas Indonesia di Grup F Piala Asia 2027, Thailand Lawan Terakhir

jpnn.com - JAKARTA - Perhelatan Piala Asia 2027 akan berlangsung 5 Januari - 7 Februari 2027 di Arab Saudi.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) merilis jadwal lengkap Piala Asia 2027 di Arab Saudi, termasuk untuk Timnas Indonesia.

Berikut ini jadwal lengkap Timnas Indonesia di Grup F Piala Asia 2027.

Dikutip dari AFC, Senin, Timnas Indonesia memulai perjalanan di babak grup dengan menghadapi Jepang.

Laga itu akan digelar Senin 11 Januari pukul 17.30 WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah.

Setelah itu, Indonesia dijadwalkan bertemu juara Piala Asia 2023 Qatar di Stadio Aramco, Al Khobar, Sabtu 16 Januari pukul 23.30 WIB.

Laga terakhir Tim Garuda akan bertemu sesama wakil Asia Tenggara, yakni Thailand. Laga ini digelar pada Rabu 20 Januari pukul 17.30 WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.

Sementara itu, laga pembuka Piala Asia edisi ke-19 itu akan berlangsung pada Kamis 7 Januari malam waktu setempat antara tuan rumah Arab Saudi melawan Palestina di Stadion King Fahd Sports City yang berkapasitas 72.000 penonton.