menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Jadwal Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar SEA Games 2025 Hari Ini

Jadwal Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar SEA Games 2025 Hari Ini

Jadwal Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar SEA Games 2025 Hari Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar dalam laga terakhir Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 digelar Jumat (12/12). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini jadwal pertandingan Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar dalam laga terakhir Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 Thailand.

Diketahui, asa Timnas U-22 Indonesia untuk masuk ke semifinal masih terjaga setelah hasil pertandingan Malaysia melawan Vietnam di Grup B menguntungkan Garuda Muda.

Kepastian ini terjadi setelah laga antara kedua tim tersebut tak berakhir imbang, dan menjadi milik Vietnam dengan kemenangan 2-0, Kamis (11/12).

Baca Juga:

Dua gol kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Hyieu Minh pada menit ke-11 dan dilanjutkan oleh Pham Minh Phuc pada menit ke-22.

Kemenangan Vietnam membuat tim asuhan Kim Sang-sik tersebut melaju ke semifinal sebagai juara Grup B dengan enam poin.

Adapun Malaysia tertahan di peringkat kedua dengan tiga poin.

Baca Juga:

Malaysia, yang sebelumnya diambang lolos ke semifinal karena tinggal butuh satu poin, kini sangat mungkin tersingkir.

Untuk sementara, dalam klasemen mini runner-up terbaik, Malaysia berada di posisi teratas karena memenangi selisih gol dari Timor Leste.

Berikut jadwal Indonesia vs Myanmar dalam laga terakhir Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 Thailand.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI