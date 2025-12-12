Jadwal Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar SEA Games 2025 Hari Ini
jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini jadwal pertandingan Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar dalam laga terakhir Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 Thailand.
Diketahui, asa Timnas U-22 Indonesia untuk masuk ke semifinal masih terjaga setelah hasil pertandingan Malaysia melawan Vietnam di Grup B menguntungkan Garuda Muda.
Kepastian ini terjadi setelah laga antara kedua tim tersebut tak berakhir imbang, dan menjadi milik Vietnam dengan kemenangan 2-0, Kamis (11/12).
Dua gol kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Hyieu Minh pada menit ke-11 dan dilanjutkan oleh Pham Minh Phuc pada menit ke-22.
Kemenangan Vietnam membuat tim asuhan Kim Sang-sik tersebut melaju ke semifinal sebagai juara Grup B dengan enam poin.
Adapun Malaysia tertahan di peringkat kedua dengan tiga poin.
Malaysia, yang sebelumnya diambang lolos ke semifinal karena tinggal butuh satu poin, kini sangat mungkin tersingkir.
Untuk sementara, dalam klasemen mini runner-up terbaik, Malaysia berada di posisi teratas karena memenangi selisih gol dari Timor Leste.
Berikut jadwal Indonesia vs Myanmar dalam laga terakhir Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 Thailand.
