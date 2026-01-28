Jadwal TKA 2026 Jenjang SD dan SMP, Jumlah Soal & Durasinya

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini jadwal Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kemendikdasmen sudah menyebutkan jadwal TKA SD dan TKA SMP yang akan dilaksanakan pada April 2026 mendapatng.

Jadwal pelaksanaan TKA jenjang SMP berlangsung pada 6-16 April 2026.

Adapun jadwal TKA SD akan dilaksanakan pada 20-30 April 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, segera mengirim data para SD maupun SMP sebagai calon peserta TKA 2026.

"Kami saat ini sedang persiapan untuk mengirim data tentang calon peserta nanti yang akan mengikuti TKA. Kami berharap nanti semua anak-anak di Bantul itu bisa mengikuti TKA," kata Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bantul Nugroho Eko Setyanto, Selasa (27/1).

Menurut dia, meskipun kebijakan dari pemerintah pusat menyatakan mengikuti TKA merupakan pilihan siswa dan sifatnya tidak wajib,tetapi nanti hasilnya digunakan untuk mendaftar ke sekolah jenjang berikutnya.

"Memang tidak wajib, tetapi nanti juga akan berimbas kepada SPMB (Seleksi Penerimaan Murid baru), terutama jalur prestasi nanti nilai TKA akan dipakai, sehingga kami berharap semuanya, anak-anak Bantul khususnya, nanti bisa mengikuti TKA dengan sebaik baiknya," katanya.