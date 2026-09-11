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Jadwal Uji Coba LRT Rawamangun-Manggarai, Warga Boleh Ikut, Silakan Mendaftar

Jadwal Uji Coba LRT Rawamangun-Manggarai, Warga Boleh Ikut, Silakan Mendaftar
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Gerbong LRT Jakarta rute Rawamangun-Manggarai, Kamis (10/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Jadwal uji coba operasional LRT Jakarta rute Rawamangun-Manggarai dimulai pada 10 September hingga 30 Oktober 2026.

Masyarakat bisa turut mengikuti uji coba LRT Rawamangun-Manggarai dengan mendaftar melalui situs resmi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan uji coba bisa diikuti masyarakat dengan tujuan agar bisa mendapatkan masukan, saran, serta pendapat.

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“Kami membuka pendaftaran bagi masyarakat lain yang mau untuk mencoba LRT ini. Baru nanti tahap ketiganya memang setelah peluncuran, baru setelah itu bisa normal kembali,” ucap Budi di Stasiun LRT Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis (10/9).

Selama uji coba, masyarakat bisa menikmati perjalanan LRT Jakarta dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai.

“Ada yang melalui undangan (untuk bisa ikut uji coba, red) dan juga ada yang nanti mendaftar melalui situs web,” kata dia.

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Dia berharap masyarakat bisa menggunakan moda transportasi umum itu untuk mobilisasi aktivitas sehari-hari.

“Harapan besarnya mereka yang menggunakan kendaraan pribadi ya bisa beralih menggunakan transportasi publik,” tuturnya.

Warga bisa ikut uji coba operasional LRT Rawamangun-Manggarai, tetapi harus mendaftar terlebih dahulu.

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