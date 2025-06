Jadwal VNL 2025 Putra Hari Ini: Ada Derbi Asia

jpnn.com - XIAN - Servis pertama Volleyball Nations League atau VNL 2025 Putra akan muncul di Xi'an Qujiang Sports Center, Xi'an, China, Rabu (11/6) siang WIB.

Polandia vs Belanda akan menjadi partai pertama Week 1 VNL 2025 Putra. Polandia tim mapan di VNL, selalu meraih medali sejak 2019, dan menjadi juara pada 2023.

Pada pekan pertama ini, sama seperti hampir seluruh kontestan, Polandia membawa tim campuran senior dan junior. Pelatih Nikola Grbic membawa dua pemain berpengalaman dalam skuadnya pekan pertama, yakni Artur Szalpuk dan Rafal Szymura.

"Bagi kami, VNL kali ini akan menjadi sesuatu yang baru, karena kami memiliki banyak pemain baru dan muda. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik, jadi, saya penasaran bagaimana kami tampil," tutur Rafal Szymura.

Setelah laga Polandia vs Belanda, hadir Derbi Asia, yakni tuan rumah China vs Jepang.

"Saya berharap penonton tuan rumah akan memberi kami sedikit tambahan yang kami butuhkan untuk menjalani pertandingan yang hebat. Itulah yang saya inginkan dari para pemain. Saya tidak berbicara tentang menang atau kalah. Saya menginginkan pertandingan yang hebat," tutur Pelatih China Vital Heynen. (vw/jpnn)

Week 1 VNL 2025 Putra 11-15 Juni di Kanada, Brasil, dan China

Pool 1 (Kanada): Kanada, Italia, Prancis, Argentina, Jerman, dan Bulgaria

Pool 2 (Brasil): Brasil, Slovenia, Amerika Serikat, Kuba, Ukraina, dan Iran

Pool 3 (China): China, Polandia, Jepang, Serbia, Belanda, dan Turki

Jadwal VNL 2025 Putra Rabu, 11 Juni 2025

Pool 3 (China)

12.30 WIB: Polandia vs Belanda

16.00 WIB: China vs Jepang

19.30 WIB: Serbia vs Turki

Pool 1 (Kanada)

22.00 WIB: Bulgaria vs Italia