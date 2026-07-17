Jadwal Wakil Indonesia di Perempat Final Japan Open 2026, Mampukah Akhiri Kutukan?

jpnn.com - Indonesia masih menjaga peluang meraih prestasi di Japan Open 2026.

Tercatat, empat delegasi Merah Putih berhasil mengamankan tiket perempat final turnamen BWF Super 750 itu.

Nama-nama yang dimaksud ialah Alwi Farhan dari sektor tunggal putra, Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra), dan Febriana Dwipuji/Meilysa Trias Puspitasari (ganda putri).

Mereka akan kembali bertarung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Jumat (17/7/2026), demi memperebutkan tiket menuju empat besar.

Putri KW menjadi pemain Indonesia yang lebih dahulu turun ke lapangan. Tunggal putri andalan Tanah Air itu dijadwalkan menghadapi unggulan asal China Wang Zhiyi pada match kelima di court 2.

Tak lama berselang, giliran sektor ganda putri yang unjuk kemampuan. Febriana Dwipuji Kusuma bersama Meilysa Trias Puspitasari akan berusaha melewati hadangan pasangan Taiwan Hsu Yin Hui/Lin Jhih Yun, juga pada match kelima, tetapi di court 1.

Harapan Indonesia di nomor tunggal putra berada di tangan Alwi Farhan. Pebulu tangkis berusia 21 tahun tersebut dijadwalkan meladeni perlawanan tuan rumah Kodai Naraoka pada match ke-8 di court 2.

Perjuangan Merah Putih di perempat final kemudian ditutup pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.