menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Jadwal Yamaha One Make Race 2026: Musim Adrenalin Siap Dimulai

Jadwal Yamaha One Make Race 2026: Musim Adrenalin Siap Dimulai

Jadwal Yamaha One Make Race 2026: Musim Adrenalin Siap Dimulai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi balapan motor Yamaha. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Kalender balap nasional 2026 mulai terisi. Bagi para penggemar garpu tala, deretan tanggal Yamaha One Make Race 2026 penanda musim adrenalin kembali dimulai.

Di ajang domestik, Yamaha kembali menggulirkan tiga pilar balap andalannya: Yamaha Cup Race, BLU CRU Yamaha Sunday Race, dan BLU CRU Yamaha Enduro Challenge.

Tiga karakter berbeda, satu semangat yang sama—kompetisi, komunitas, dan panggung pembuktian.

Baca Juga:

Pembuka musim datang dari Yamaha Cup Race yang memasuki usia lebih dari tiga dekade.

Seri perdana digelar di Sulawesi Selatan, 18–19 April, lalu berlanjut ke Sumatera Barat (22–23 Agustus) dan Jawa Tengah (17–18 Oktober). 

Tahun ini ada tambahan satu putaran dibanding musim lalu.

Baca Juga:

Bukan cuma balapan bebek sport yang jadi daya tarik, Yamaha juga menyuntikkan warna baru lewat MAXi GP serta Aerox Drag Race.

Pertengahan Juli, sorotan beralih ke Mandalika International Circuit.

Kalender balap nasional 2026 mulai terisi. Bagi para penggemar garpu tala, deretan tanggal Yamaha One Make Race 2026 penanda musim adrenalin kembali dimulai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI