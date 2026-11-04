Jaecoo Indonesia Buka Suara Soal J5 EV Patah Roda di Jakarta Pusat
jpnn.com, JAKARTA - Video yang beredar di media sosial itu cukup bikin geleng-geleng kepala. Satu unit SUV listrik Jaecoo J5 EV tampak mengalami patah roda depan.
Kejadiannya di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026) pagi.
Di unggahan tersebut, roda depan kanannya sudah terlepas dari dudukan yang diduga setelah kendaraan menghantam pembatas jalan.
Tentu saja warganet langsung gaduh. Pertanyaan besar yang sama melintas di pikiran banyak orang: apakah ini murni karena kecelakaan, atau ada masalah dengan durabilitas dan keamanan mobilnya?
Menanggapi rasa waswas publik, Jaecoo Indonesia buka suara dan membeberkan hasil pemeriksaan teknis timnya.
"Berdasarkan pemeriksaan teknis, tim menyimpulkan kendaraan mengalami benturan dengan trotoar dan pagar pembatas jalan sebelum roda depan terlepas," tulis Jaecoo Indonesia dalam keterangan resminya, Rabu (4/11).
Pihak produsen menegaskan bahwa roda yang patah bukan pemicu hilangnya kendali.
Patahnya komponen tersebut diklaim murni dampak dari benturan keras yang dialami mobil.
Video yang beredar di media sosial itu cukup bikin geleng-geleng kepala. Satu unit SUV listrik Jaecoo J5 EV tampak mengalami patah roda depan.
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