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Jaecoo J7 Kena Recall Lagi, Kali Ini Gegara Kabel Kelistrikan

Jaecoo J7 Kena Recall Lagi, Kali Ini Gegara Kabel Kelistrikan
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Jaecoo J7 dilaporkan tengah mengalami masalah yang cukup serius dan harus dilakukan penarikan kembali atau recall. ilustrasi. (ANTARA/ho/Jaecoo)

jpnn.com, AUSTRALIA - Jaecoo J7 dilaporkan tengah mengalami masalah yang cukup serius di pasar Australia.

Pasalnya, SUV menengah itu bersamalah pada bagian kabel kelistrikan yang bisa menyebabkan mobil mati mendadak.

Hal itu mendorong Chery Group harus melakukan penarikan kembali atau recall pada Jaecoo J7.

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Laman Drive, Minggu waktu setempat melaporkan, Jaecoo J7 yang bermasalah diproduksi 2025 hingga 2026 di Australia.

Departemen Infrastruktur Australia menyebutkan bahwa kabel (wiring harness) di bawah jok depan dapat bergesekan dengan braket palang melintang jok depan dan mengalami kerusakan.

"Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan hilangnya tenaga penggerak secara tiba-tiba dan/atau mesin mati tanpa peringatan. Hilangnya tenaga penggerak atau matinya mesin secara tiba-tiba saat kendaraan sedang dikendarai dapat meningkatkan risiko kecelakaan, yang berpotensi menyebabkan cedera atau kematian bagi penumpang kendaraan maupun pengguna jalan lainnya," tulis pemberitahuan tersebut.

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Pemberitahuan penarikan kembali itu dikeluarkan pada 5 Agustus 2026 dan mencakup Jaecoo J7 tahun produksi 2025-2026.

Daftar lengkap nomor identifikasi kendaraan (VIN) dari 171 unit yang terdampak juga telah disediakan dalam pemberitahuan penarikan kembali.

Jaecoo J7 dilaporkan tengah mengalami masalah yang cukup serius dan harus dilakukan penarikan kembali atau recall.

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