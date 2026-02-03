Jaecoo J7 Tersandung Masalah Teknis, Lebih dari 1.000 Unit Kena Recall

jpnn.com - Jaecoo J7, SUV menengah ini tengah diterpa isu serius di Australia. Model ditemukan potensi kerusakan pada sistem kelistrikan vital kendaraan.

Hal itu mendorong Chery Motor Australia terpaksa menarik kembali (recall) 1.028 unit Jaecoo J7 produksi 2025.

Program recall menyasar varian Jaecoo J7 bermesin bensin 1.6 liter turbo empat silinder, baik dengan penggerak roda depan (FWD) maupun semua roda (AWD).

Sementara itu, versi Jaecoo J7 SHS plug-in hybrid bermesin 1.5 liter dipastikan tidak terdampak, begitu pula model Chery, Jaecoo, dan Omoda lainnya.

Masalah bermula dari cacat produksi pada rangkaian kabel Unit Kontrol Elektronik (ECU).

Dalam pemberitahuan resmi kepada otoritas setempat, disebutkan bahwa kabel tersebut berpotensi bergesekan dengan braket pemasangan mesin.

Gesekan dapat menyebabkan kerusakan kabel, yang berdampak langsung pada performa kendaraan.

Risikonya tidak main-main. Perusahaan mengungkapkan bahwa kondisi tersebut bisa memicu hilangnya tenaga penggerak secara tiba-tiba atau, bahkan membuat mesin mati tanpa peringatan saat kendaraan sedang melaju.