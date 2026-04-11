JAECOO LAND 2026: Festival Akhir Pekan dari Otomotif hingga Musik

jpnn.com, JAKARTA - Suasana akhir pekan di One Satrio, CBD Kuningan, Jakarta Selatan, terasa berbeda. JAECOO Indonesia menghadirkan festival bertajuk JAECOO LAND 2026, 11-12 April 2026.

Festival itu menghadirkan pertemuan antara otomotif dan gaya hidup urban dalam satu kemasan.

Digelar sejak pagi hingga malam hari, acara terbuka untuk umum tanpa tiket masuk.

Baca Juga: Jaecoo Targetkan 10 Ribu Unit J5 EV Sampai ke Tangan Konsumen Sebelum Lebaran 2026

Pengunjung diajak menikmati beragam aktivitas yang dirancang untuk mencerminkan empat pilar utama JAECOO: Lifestyle, Adventure, Nature, dan Discovery.

JAECOO LAND 2026 menjadi ruang interaksi yang santai dan dekat dengan keseharian masyarakat kota.

Panggung utama menjadi salah satu magnet. Penampilan musisi seperti RAN, Abraham Kevin, hingga Grind Boys menghadirkan nuansa hangat pada akhir pekan.

Baca Juga: Jaecoo J5 EV Mulai Dikirim ke Garasi Konsumen

Di sisi lain, area bazaar diisi lebih dari 20 tenant dengan ragam pilihan, mulai dari kuliner, aksesori otomotif, koleksi diecast, hingga layanan ganti ban.