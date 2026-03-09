Jaecoo Targetkan 10 Ribu Unit J5 EV Sampai ke Tangan Konsumen Sebelum Lebaran 2026

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Jaecoo Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas produksi mobil listrik J5 EV di PT Handal Indonesia Motor (HIM) di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memangkas inden atau masa tunggu bagi konsumen yang sudah memesan mobil listrik asal Tiongkok tersebut.

Business Unit Director Jaecoo Indonesia, Jim Ma mengungkapkan sejak dirili beberapa waktu lalu J5 EV mendapatkan mendapatkan sambutan positif dari konsumen di tanah air.

Berdasarkan data internal Jaecoo, saat ini J5 EV berhasil mengantongi 15.000 unit Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Namun, mobil tersebut baru dikirim 7.000 unit kepada konsumen yang sudah memesan terlebih dahulu.

"Kami sudah menyerahkan J5 EV secara simbolis kepada konsumen mencapai lebih dari 7.000 unit di Indonesia," ungkap Jim Ma saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

Dia menambahkan tingginya antusiasme konsumen terhadap J5 EV mendorong Jaecoo untuk terus mempercepat proses distribusi kendaraan kepada konsumen.

Menurutnya, proses distribusi merupakan komitmennya agar pelanggan dapat segera mengendarai unit mereka untuk menemani aktivitas harian maupun perjalanan jarak antar-kota.