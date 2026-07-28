Jafar Tri Maulana Berbagi Tip Penting Bagi Trader Pemula

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten sekaligus edukator pasar finansial, Jafar Tri Maulana berbagi tip terkait strategi bagi trader pemula.

Menurutnya, banyak trader pemula memasuki pasar keuangan dengan harapan bisa segera memperoleh penghasilan besar.

Namun, Jafar Tri Maulana mengingatkan bahwa pendekatan seperti itu justru menjadi salah satu penyebab banyak orang gagal bertahan di tahun-tahun pertama.

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Dia menilai, trading sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya tumpuan ekonomi, terutama bagi mereka yang masih dalam tahap belajar. Sebaliknya, pemula perlu membangun fondasi berupa ilmu, modal, serta sumber penghasilan lain agar tidak mengambil keputusan berdasarkan tekanan kebutuhan hidup.

"Untuk survive, jangan cuma trading karena trading tidak akan bisa dijadikan harapan satu-satunya. Survive di luar konteks trading sangat penting," ungkap Jafar melalui keterangan resmi, Selasa (28/7).

Pria yang dikenal sebagai Japsku itu menyebut, tekanan finansial sering kali membuat trader pemula mengambil risiko yang tidak seharusnya dilakukan.

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Dia merasa banyak orang terburu-buru masuk ke dunia trading hanya karena melihat potensi keuntungan yang ditampilkan di media sosial. Padahal, kemampuan menghasilkan keuntungan secara konsisten tidak bisa diperoleh tanpa proses belajar yang memadai.

Oleh sebab itu, Jafar menyarankan agar pemula terlebih dahulu menguasai tiga aspek dasar sebelum mulai menempatkan dana dalam jumlah besar, yakni analisis teknikal, analisis fundamental, dan manajemen risiko.