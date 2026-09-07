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Jaga Anak dari Asap, Pemko Pekanbaru Terapkan PJJ 2 Hari

Jaga Anak dari Asap, Pemko Pekanbaru Terapkan PJJ 2 Hari
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Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat meninjau pelaksanaan pembelajaran beberapa waktu lalu. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah pencegahan menyusul kondisi kualitas udara yang dinilai berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Pemko memutuskan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama dua hari bagi peserta didik PAUD, TK, SD dan SMP.

Kebijakan tersebut berlaku Senin (7/9) dan Selasa (8/9), khususnya bagi satuan pendidikan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.

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Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keputusan itu diambil dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan anak-anak.

Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati ketika kondisi lingkungan berpotensi memberikan dampak terhadap kesehatan kelompok rentan.

“Tidak semua keputusan pemerintah bisa menyenangkan semua pihak. Ada orang tua yang ingin anaknya tetap belajar di sekolah, tetapi ada juga yang mengkhawatirkan kondisi udara. Ketika menyangkut kesehatan anak-anak, keselamatan dan kesehatan harus menjadi nomor satu,” ujar Agung.

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Penerapan PJJ bukan keputusan yang diambil secara spontan.

Pemko telah memantau perkembangan kualitas udara dalam beberapa hari terakhir dengan mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pemko memutuskan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ selama dua hari bagi peserta didik PAUD, TK, SD dan SMP.

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