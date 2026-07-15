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Jaga Distribusi BBM, Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas Sopir Tangki yang Melanggar

Jaga Distribusi BBM, Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas Sopir Tangki yang Melanggar
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PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan distribusi BBM dengan memberikan tindakan tegas kepada sopir mobil tangki yang terbukti melakukan pelanggaran. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan distribusi BBM.

Penegasan komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan tindakan tegas kepada sopir mobil tangki yang terbukti melakukan pelanggaran.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menegaskan penegakan disiplin merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan distribusi BBM.

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"Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi BBM," tegas Kitty dalam keterangannya, Rabu (15/7).

 Dia juga menegaskan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Pertamina Patra Niaga memastikan langkah tersebut tidak mengganggu operasional.

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Saat ini, distribusi BBM ke SPBU di wilayah Medan telah berjalan normal dan stok BBM dalam kondisi aman. (mrk/jpnn)

PT Pertamina Patra Niaga akan menindak tegas kepada sopir mobil tangki yang terbukti melakukan pelanggaran untuk memastikan ketahanan energi di Sumatera Utara


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

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