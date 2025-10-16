Jaga Ekosistem Laut, Bulog Tanam 1.000 Bibit Mangrove di Sulawesi Tenggara

jpnn.com, KONAWE - Konawe- Perum BULOG berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di pesisir Desa Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program BULOG Peduli Hijau yang berfokus pada konservasi hijauan pesisir pantai dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-14, yaitu Ekosistem Lautan.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BULOG dengan Langkoe Diving Club (LDC) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo.

Bentuk sinergi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada Februari 2025 di lokasi yang sama.

Direktur SDM dan Umum Perum BULOG, Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan pihaknya berupaya memperluas kawasan hijau pesisir serta memperkuat peran masyarakat dan komunitas lokal dalam menjaga lingkungan hidup.

Dia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk nyata kontribusi BULOG dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

“Sebagai BUMN yang berperan dalam ketahanan pangan nasional, BULOG juga memiliki tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan lingkungan. Ketahanan pangan tidak akan tercapai tanpa ketahanan lingkungan yang terjaga,” ungkapnya.

Manfaat dari penanaman mangrove yang dilakukan BULOG sebelumnya kini mulai dirasakan masyarakat sekitar.