Jaga Ekosistem Perairan Sumatera, PalmCo Tebar 60 Ribu Ikan Baung dan Nila ke Sungai

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo) melepasliarkan 60 ribu bibit ikan air tawar jenis baung dan nila ke belasan sungai yang mengalir di wilayah Riau, Sumatra.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan penebaran puluhan ribu bibit ikan ini dilakukan melalui salah satu Regional Perusahaan secara serentak di 12 sungai yang berbatasan langsung dengan area operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Secara teknis, setiap titik lokasi sungai menerima alokasi pelepasan sekitar 5.000 bibit ikan.

Jatmiko menyampaikan langkah penebaran kembali bibit ikan merupakan komitmen berkelanjutan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) untuk memulihkan populasi fauna perairan.

Jatmiko menegaskan kelestarian ekosistem, termasuk sungai, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis perusahaan.

“Menjaga ekosistem perairan bukan sekadar program tambahan, melainkan bagian dari cara kami beroperasi. Selain menebar bibit ikan untuk menjaga populasi fauna dan sumber daya perikanan bagi warga," ujar Jatmiko K. Santosa.

Meski pelestarian lingkungan juga mencakup aspek darat melalui penanaman pohon, fokus menjaga kehidupan di bawah air tetap berjalan secara konsisten.

Sepanjang 2026, total bibit ikan yang telah ditebar oleh PalmCo di wilayah Riau tercatat mencapai 70.000 ekor.