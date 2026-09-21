Jaga Ekosistem Pesisir, Bank Aladin Syariah Tanam 1.000 Mangrove di Pulau Pari

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Aladin Syariah) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menanam 1.000 bibit mangrove jenis Rhizophora di kawasan pesisir Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada Sabtu (12/9).

Program ini dilaksanakan bersama PT Lindungi Bumi Nusantara (LindungiHutan) dan kelompok tani lokal Forum Peduli Pulau Pari, sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Penanaman mangrove ditujukan untuk membantu mencegah perluasan abrasi, mengurangi resapan air laut ke area pemukiman, serta memulihkan fungsi keanekaragaman hayati di kawasan pesisir.

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Head of Corporate Secretary Bank Aladin Syariah Ratna Wahyuni mengatakan keberlanjutan merupakan bagian dari cara Perseroan memaknai pertumbuhan.

"Sebagai bank syariah digital pertama di Indonesia, Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk tumbuh sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan dan kebermanfaatan sosial. Penanaman 1.000 mangrove di Pulau Pari ini bukan sekadar penyerahan bantuan, tetapi merupakan ikhtiar nyata kami bersama masyarakat lokal untuk membentengi pesisir dari abrasi serta mendukung penurunan emisi karbon nasional," ujar Ratna.

Dari Pertumbuhan Bisnis ke Dampak Nyata Bagi Bank Aladin Syariah, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari kemampuan Perseroan memperkuat kinerja dan memperluas layanan, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

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Kapasitas bisnis yang semakin kuat membuka ruang bagi Perseroan untuk menghadirkan berbagai inisiatif yang memberikan manfaat lebih luas, termasuk dalam aspek sosial dan lingkungan.

Penanaman mangrove di Pulau Pari menjadi salah satu bentuk konkret dari pendekatan tersebut.