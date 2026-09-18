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Jaga Gajah SM Padang Sugihan dari Efek Karhutla, Menhut Perkuat Pasukan Darat

Jaga Gajah SM Padang Sugihan dari Efek Karhutla, Menhut Perkuat Pasukan Darat
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Menhut mengatakan SRAK harus menjadi pedoman yang benar-benar dijalankan untuk perlindungan Gajah Sumatera, bukan hanya berhenti sebagai dokumen. ilustrasi. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pihaknya menguatkan jumlah pasukan darat untuk mencegah api mendekati kawasan Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan, Sumatera Selatan.

Hal demikian dikatakan dia setelah mengecek langsung kondisi gajah di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Jalur 21 SM Padang Sugihan, Kamis (17/9). 

Adapun, PKG SM Padang Sugihan sendiri terdapat 29 Gajah dengan rincian 13 ekor jantan dan 16 ekor betina. 

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Raja Juli mengatakan penambahan jumlah pasukan dilakukan sebagai upaya perlindungan gajah di SM Padang Sugihan.

"Mempertebal pasukan darat untuk mencegah terjadi kebakaran yang mendekat ke SM Padang Sugihan ini,” ujar Menhut dalam keterangan persnya, Jumat (18/9).

Raja Juli mengatakan kondisi SM Padang Sugihan sejauh ini relatif aman. Kawasan tersebut juga telah memiliki sekat bakar yang dibuat oleh petugas mencegah api mendekat.

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“Sejauh ini ini relatif aman, ya. Ada sekat bakar yang sudah dibuat oleh teman-teman," katanya. 

Raja Juli mengatakan penanganan karhutla di sekitar kawasan SM Padang Sugihan dilakukan melalui sejumlah upaya.

Menhut Raja Juli Antoni menyebut pihaknya menguatkan jumlah pasukan darat untuk mencegah api mendekati kawasan SM Padang Sugihan.

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