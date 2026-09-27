Jaga Jateng Tetap Bebas Rabies, Pemprov Alokasikan 10 Ribu Dosis Vaksin Gratis

jpnn.com - SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengalokasikan 10.000 dosis vaksin rabies gratis pada 2026.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat menghadiri peringatan 'World Rabies Day 2026' di Taman Indonesia Kaya, Kota Semarang, Minggu (27/9), mengatakan bahwa hal itu dilakukan demi memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit rabies di wilayah Jawa Tengah.

Menurut Taj Yasin, penyediaan vaksin dalam jumlah tersebut menjadi langkah penting untuk mempertahankan status Jawa Tengah sebagai provinsi bebas rabies yang telah disandang sejak 1997.

Dia menyataan bahwa upaya-upaya pencegahan tetap terus dilakukan, mengingat adanya mobilitas dan perpindahan hewan antardaerah.

“Bebas itu tidak harus terus kita santai. Kita juga harus waspada,” ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Taj Yasin mengatakan bahwa Jawa Tengah memiliki wilayah perbatasan dengan sejumlah daerah lain.

Sementara itu, perpindahan hewan tidak dapat sepenuhnya dikontrol setiap saat.

Kondisi tersebut membuat vaksinasi menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga populasi hewan tetap terlindungi.