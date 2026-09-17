Jaga Kadar Gula Darah Tetap Stabil dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kadar gula darah tetap stabil bisa membantu mencegah serangan penyakit diabetes.
Pilihan makanan sehari-hari ternyata bisa berperan besar dalam menjaga kadar gula tetap stabil dan membantu tubuh bertenaga sepanjang hari.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Artichoke
Artichoke merupakan sumber serat yang sangat baik. Satu cangkir jantung artichoke mengandung 9,69 gram serat (35 persen AKG) dan 17 persen kebutuhan magnesium harian.
Studi pada 2022 menunjukkan bahwa mengonsumsi artichoke sebelum makan tinggi karbohidrat bisa menurunkan kadar gula darah setelah makan pada penderita pradiabetes.
Magnesium dalam artichoke juga penting untuk regulasi gula darah yang sehat.
2. Kacang-kacangan dan Biji-bijian
Kacang-kacangan dan biji-bijian menyediakan protein nabati, serat, serta mineral penting seperti magnesium.
Semua kandungan itu berperan dalam mendukung pengaturan gula darah.
Ada bebrapa jenis makanan yang bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan salah satunya ialah tentu saja ayam.
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