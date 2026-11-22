jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan Detikcom Awards 2026 atas komitmen perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan dan memperluas akses energi bagi masyarakat Indonesia.

Pertamina Patra Niaga mendapatkan anugerah sebagai Kontributor Ketahanan dan Pemerataan Energi Nasional, yang digelar di The Westin Jakarta, pada Kamis (19/11).

Apresiasi ini menjadi pengakuan atas dedikasi perusahaan dalam menjaga ketahanan, ketersediaan, serta keberlanjutan distribusi energi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata perjuangan dan kerja keras seluruh Perwira Pertamina Patra Niaga dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan energi, sekaligus mewujudkan energi yang berkelanjutan," ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

Dia menuturkan upaya pemerataan akses energi terus dijalankan secara konsisten oleh Pertamina Patra Niaga agar manfaatnya bisa dirasakan secara adil oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga telah merealisasikan sebanyak 588 titik program BBM Satu Harga yang menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah 3T.

Selain pemerataan BBM, penguatan distribusi energi juga dilakukan melalui kemitraan strategis dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hingga Oktober 2026, sebanyak 966 KDKMP telah aktif melayani penyaluran LPG 3 kg dengan dukungan 285 agen pemasok resmi Pertamina dan total distribusi mencapai lebih dari 33 ribu tabung LPG.