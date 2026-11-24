Jaga Kebugaran Tubuh dengan Mengonsumsi 3 Rempah Ini
Selasa, 24 November 2026 – 08:04 WIB
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI tubuh yang sehat dan bugar bisa membuat hidup terasa lebih bahagia.
Menjaga kebugaran tubuh bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi herbal.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Saffron
Salah satu herbal yang bisa meningkatkan kebugaran tubuh ialah saffron.
Saffron merupakan rempah berwarna merah keemasan cerah dengan rasa sedikit pahit.
Saffron banyak digunakan dalam masakan India dan Mediterania.
Rempah ini diyakini mampu meningkatkan kadar serotonin, yaitu hormon yang berperan dalam memperbaiki suasana hati.
Oleh karena itu, saffron memiliki potensi membantu mengurangi kecemasan dan depresi.
Ada beberapa jenis rempah yang bisa membantu menjaga kebugaran tubuh dan salah satunya ialah tentu saja saffron.
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