Jaga Kelestarian Lingkungan, Pertamina Patra Niaga Regional JBB Tanam Ribuan Pohon Saninten

jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menunjukkan komitmennya menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan bencana, yang diwujudkan dalam bentuk penanaman pohon untuk penghijauan.

Melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Husein Sastranegara, Pertamina menggelar program penanaman 1.300 pohon saninten (castanopsis argentea), jenis pohon endemik Jawa Barat, serta tanaman Multi-Purpose Tree Species (MPTS) seperti kopi, alpukat, dan jeruk di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

"Program ini dilakukan bekerja sama dengan Komunitas Saninten Indonesia, serta melibatkan petani lokal yang berperan sebagai Local Biodiversity Champion," kata Supervisor Maintenance PT Pertamina Patra Niaga AFT Husein Sastranegara Boy Presley Panjaitan, Senin (9/2).

Para petani tersebut sebelumnya telah menjalani serangkaian focus group discussion (FGD) dan edukasi, dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan pengalaman bertani mereka untuk mendukung keberlanjutan program konservasi.

Dalam acara tersebut, hadir berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dodit Ardian Pancapana, Sekretaris Camat Cimenyan, Cucu Suanda, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Mekarmanik, Yadi Supriadi, serta Boy Presley Panjaitan.

Partisipasi generasi muda juga terlihat melalui kehadiran mahasiswa dari Palawa Universitas Padjadjaran, Himpunan Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan SBSM Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos).

Adapun Dodit Ardian Pancapana dalam sambutannya menekankan pentingnya penanaman pohon keras di kawasan pertanian lereng. Menurut dia, keberadaan pohon keras seperti saninten sangat vital dalam menjaga kualitas tanah serta keseimbangan ekosistem.

"Penanaman pohon keras di antara tanaman sayuran sangat penting untuk menjaga kualitas tanah dan keseimbangan lingkungan," ujar Dodit.