Jaga Kepercayaan Publik, Bakom Satukan Narasi Pusat dan Daerah
jpnn.com, MEDAN - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan humas se-Sumatera Utara bekerja sama agar pusat dan daerah berbicara dalam satu narasi.
Pasalnya, setiap program prioritas nasional baru sampai ke warga melalui pemerintah daerah, dan humas daerahlah yang menerjemahkannya ke bahasa warga sekaligus menangkap lebih dulu apa yang mereka rasakan.
"Program prioritas pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Humas daerah adalah mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa warga, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan warga. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dijaga," ujar Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria, di Medan.
Dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan, Jumat (23/10), Hariqo menjelaskan komunikasi pemerintah tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga mendengar masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait.
"Kritik dari masyarakat adalah bagian dari pelayanan yang harus kita terima dengan terbuka. Pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja, karena kebutuhan masyarakat akan informasi hadir setiap saat," lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, yang hadir sebagai narasumber panel Sinergi Pusat, Legislatif, dan Humas Daerah, menilai peran humas daerah perlu ditempatkan lebih tinggi dalam tata kelola pemerintahan.
"Sebaik apapun program berjalan di lapangan, hasilnya baru dirasakan sebagai keberhasilan apabila tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu humas daerah bukan fungsi pelengkap, melainkan bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan," tutur Sugiat.
Oleh karena itu, dia mendukung langkah Bakom mengonsolidasikan komunikasi pemerintah pusat dan daerah.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menjalankan tugas orkestrasi narasi dengan menempatkan humas Pemerintah Daerah sebagai penjaga kepercayaan publik.
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