menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Jaga Kesehatan Ginjal dengan Menggunakan 3 Cara Alami Ini

Jaga Kesehatan Ginjal dengan Menggunakan 3 Cara Alami Ini

Jaga Kesehatan Ginjal dengan Menggunakan 3 Cara Alami Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi ginjal. Foto: Boldsky

jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan ginjal bisa Anda lakukan dengan beberapa cara.

Misalnya, rutin minum air putih, menghindari konsumsi alkohol, menghindari rokok, dan lainnya.

Baca Juga:

Ginjal adalah dua organ berbentuk kacang yang terletak di kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk.

Organ ini menyaring limbah dan cairan ekstra dari darah untuk menghasilkan urine, yang kemudian dikeluarkan oleh tubuh.

Ginjal juga membantu mengatur tekanan darah, menyeimbangkan elektrolit, dan memproduksi hormon penting.

Baca Juga:

Berikut cara alami untuk menjaga kesehatan ginjal, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tetap terhidrasi dan konsumsi makanan seimbang

Salah satu cara alami paling sederhana, tetapi efektif untuk menjaga kesehatan ginjal adalah dengan tetap terhidrasi dengan baik.

Ada beberapa cara alami yang bisa membantu menjaga kesehatan ginjal dan salah satunya ialah tentu saja dengan tetap terhidrasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI