Jaga Kesehatan Ginjal dengan Menggunakan 3 Cara Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Menjaga kesehatan ginjal bisa Anda lakukan dengan beberapa cara.
Misalnya, rutin minum air putih, menghindari konsumsi alkohol, menghindari rokok, dan lainnya.
Ginjal adalah dua organ berbentuk kacang yang terletak di kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk.
Organ ini menyaring limbah dan cairan ekstra dari darah untuk menghasilkan urine, yang kemudian dikeluarkan oleh tubuh.
Ginjal juga membantu mengatur tekanan darah, menyeimbangkan elektrolit, dan memproduksi hormon penting.
Berikut cara alami untuk menjaga kesehatan ginjal, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Tetap terhidrasi dan konsumsi makanan seimbang
Salah satu cara alami paling sederhana, tetapi efektif untuk menjaga kesehatan ginjal adalah dengan tetap terhidrasi dengan baik.
Ada beberapa cara alami yang bisa membantu menjaga kesehatan ginjal dan salah satunya ialah tentu saja dengan tetap terhidrasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 8 Makanan Kaya Kandungan Protein yang Cocok Dikonsumsi Saat Sarapan
- Terkuak Alasan, RI Tetap Impor Gandum dan Kedelai
- Akademisi Nilai Aturan Terkait Kental Manis Harus Tegas
- Penuhi Cairan Tubuh dengan 4 Cara Alami Ini
- Cimory Hadirkan Susu Tanpa Tambahan Gula, tetapi Tetap Kaya Rasa
- 4 Manfaat Yoghurt Yunani yang Baik Dikonsumsi Setiap Hari