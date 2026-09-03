Jaga Kesehatan Ginjal dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Selain mencukupi kebutuhan air putih, pola makan juga berperan besar dalam menjaga fungsi ginjal tetap optimal.

Berikut beberapa makanan yang bisa membantu melindungi ginjal, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kembang Kol

Kembang kol kaya serat, vitamin C, dan antioksidan yang berperan mengurangi penumpukan racun serta menurunkan peradangan.

Sayuran ini juga rendah kalium dan fosfor, sehingga aman dikonsumsi penderita gangguan ginjal.

Selain itu, kandungan seratnya membantu memperlancar pencernaan dan mendukung detoksifikasi alami tubuh.

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2. Blueberry

Buah mungil ini sarat dengan antioksidan dan fitonutrien yang melindungi ginjal dari stres oksidatif.

Blueberry juga membantu melawan peradangan dan menjaga kesehatan saluran kemih.