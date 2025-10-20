Jaga Kesehatan Ginjal dengan Mengonsumsi 4 Suplemen Ini
jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Menjaga kesehatan ginjal bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi suplemen.
Dengan menyediakan nutrisi penting, beberapa suplemen bisa meningkatkan fungsi ginjal dan mengurangi risiko kekurangan gizi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Vitamin D
Vitamin D sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mengurangi peradangan.
Bagi orang dengan penyakit ginjal, kekurangan vitamin D umum terjadi karena berkurangnya kemampuan ginjal untuk mengubah vitamin menjadi bentuk aktifnya.
Mengonsumsi suplemen vitamin D bisa membantu mengelola gangguan tulang dan mencegah komplikasi kardiovaskular.
2. Zat Besi
Zat besi sangat penting untuk memproduksi sel darah merah dan mencegah anemia.
Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu menjaga kesehatan ginjal dan salah satunya ialah tentu saja zat besi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Sayuran yang Ramah untuk Ginjal
- Turunkan Kolesterol dengan Mengonsumsi 3 Suplemen Ini
- 3 Suplemen yang Baik untuk Kesehatan Kulit
- 7 Manfaat Bayam Merah, Bikin Kulit Makin Kinclong
- 5 Pengobatan Alami untuk Atasi Ginjal yang Tidak Sehat
- Smart Sugar Shield, Inovasi Suplemen Baru untuk Kendalikan Gula Darah