Jaga Kesehatan Jantung dengan Mengonsumsi 8 Buah Ini

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan organ tubuh terpenting yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Buah berwarna merah termasuk dalam makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung.

Banyak di antaranya mengandung likopen yang berfungsi lebih dari sekadar memberi warna merah pada makanan.

Likopen merupakan antioksidan kuat yang bisa membantu melindungi dari penyakit jantung.

Makanan berwarna merah bisa membantu menurunkan stres oksidatif, yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular.

Anda bisa langsung menggigit buah merah untuk kesehatan jantung atau menambahkannya ke dalam salad dan puding.

Namun, pertama-tama, ketahui buah apa saja yang sebaiknya Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan jantung.

Buah-buahan ini termasuk dalam kategori buah yang memiliki rona merah atau kemerahan karena adanya pigmen alami seperti likopen, antosianin, dan karotenoid.