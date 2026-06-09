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Jaga Kesehatan Kulit dengan Mengonsumsi 3 Makanan Super Ini

Jaga Kesehatan Kulit dengan Mengonsumsi 3 Makanan Super Ini
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Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin kulit mereka selalu terlihat cerah, segar dan sehat.

Menjaga kesehatan kulit bisa Anda lakukan dengan berbagai cara.

Berbagai cara bisa dicoba, mulai dari menggunakan perawatan dari bahan alami hingga perawatan di salon kecantikan.

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Namun, menjaga kecantikan ternyata tidak hanya dilakukan dari luar, tetapi juga dari dalam tubuh.

Anda bisa merawat kecantikan dengan mengonsumsi makanan sehat.

Ada beberapa jenis makanan sehat yang memiliki khasiat untuk kesehatan dan kecantikan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Salmon

Salmon merupakan salah satu jenis makanan super yang bermanfat untuk kecantikan.

Ada beberapa jenis makanan super yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan salah satunya ialah tentu saja ikan salmon.

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