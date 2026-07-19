Jaga Kesehatan Mental Anak, Jamkrindo Luncurkan Mobil PELITA

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo meluncurkan Mobil Pelayanan Empati, Literasi, dan Tumbuh Anak (PELITA), sebagai sarana edukasi bergerak yang memperluas akses literasi, edukasi, serta layanan pendampingan tumbuh kembang anak.

Peluncuran Mobil PELITA menjadi salah satu program utama dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 Jamkrindo yang mengusung tema 'Menjamin Lebih Luas, Berdampak Lebih Nyata'.

Program ini menjadi wujud komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai tambah, tidak hanya melalui layanan penjaminan, tetapi juga melalui penguatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari menjelaskan mobil PELITA merupakan pengembangan dari program edukasi kesehatan mental, pencegahan perundungan (bullying), dan kekerasan seksual yang telah dijalankan Jamkrindo.

Melalui mobil layanan ini, Jamkrindo akan menjangkau berbagai sekolah-sekolah untuk menghadirkan edukasi literasi, pendampingan tumbuh kembang anak, serta layanan konseling psikologis secara gratis.

Program ini memberikan ruang yang aman bagi anak-anak untuk berkonsultasi dengan psikolog profesional, sehingga mereka memperoleh pendampingan yang dibutuhkan dalam menjaga kesehatan mental, membangun kepercayaan diri, dan mengatasi berbagai tantangan sosial di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Kehadiran Mobil PELITA diharapkan mampu mendorong deteksi dini terhadap berbagai permasalahan psikologis anak, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

"Mobil PELITA merupakan bentuk kepedulian Jamkrindo untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Kami ingin membuka akses yang lebih luas terhadap literasi, edukasi, dan pendampingan tumbuh kembang anak, sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik," ujar Abdul Bari.