Jaga Kesehatan Paru-paru dengan Mengonsumsi 3 Pengobatan Alami Ini

Jaga Kesehatan Paru-paru dengan Mengonsumsi 3 Pengobatan Alami Ini


Ilustrasi jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - PARU -paru merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Namun, merokok dan menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat membuat paru-paru rentan terserang kanker.

Tak ada cara lain selain kembali menjalankan pola hidup sehat secara teratur.

Namun, jika sudah terlanjur, maka tak perlu khawatir. Kamu bisa mengonsumsi beberapa pengobatan alami untuk membersihkan paru-paru dari kotoran dan racun.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air Jahe

Mengonsumsi minuman dengan campuran jahe seperti wedang jahe atau pun teh jahe merupakan pengobatan alami yang membantu kamu mengeluarkan kotoran dan racun yang menempel di paru-paru kamu.

Sifat jahe yang hangat bisa meluruhkan dahak yang menggumpal dalam saluran paru-paru.

Kotoran dan racun yang menempel pun akan ikut keluar bersama dengan dahak yang telah luruh.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu menjaga kesehatan paru-paru dan salah satunya ialah tentu saja buah nanas.

