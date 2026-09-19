Jaga Kesehatan Rambut dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - RAMBUT merupakan salah satu mahkota tubuh yang harus dijaga kesehatannya.

Nutrisi yang tepat membantu mendukung pertumbuhan rambut

Berikut beberapa makanan yang bagus untuk menjaga kesehatan rambut, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga: 6 Khasiat Jus Lidah Buaya untuk Kesehatan Rambut yang Bikin Kaget

1. Makanan kaya biotin

Makanan kaya biotin bisa membantu menjaga kesehatan rambut.

Biotin umumnya disebut sebagai "vitamin rambut". Biotin berperan dalam mendukung produksi keratin, protein struktural utama rambut.

Kadar keratin yang meningkat memperkuat rambut dan mengurangi kerusakan atau kerontokan rambut.

Biotin menutrisi kulit kepala dan folikel rambut untuk mendorong pertumbuhan rambut yang sehat.

Kacang almond, kacang tanah, bayam, dan tomat mengandung tinggi biotin.