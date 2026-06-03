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Jaga Kesehatan Tubuh dengan Rutin Minum 5 Teh Herbal Ini

Jaga Kesehatan Tubuh dengan Rutin Minum 5 Teh Herbal Ini
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Ilustrasi teh kembang sepatu. Foto: Laman Prevention

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan tubuh bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan minum teh herbal.

Teh herbal telah digunakan selama berabad-abad untuk berbagai manfaat kesehatan.

Meskipun tidak bisa menyembuhkan kondisi medis, teh herbal bisa mendukung kesehatan secara keseluruhan dan meredakan gejala-gejala tertentu.

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Teh kembang sepatu

Teh kembang sepatu kaya akan antioksidan dan sifat antiinflamasi, yang bisa membantu mengurangi nyeri dan kram menstruasi.

Teh herbal ini juga bisa membantu relaksasi karena efek menenangkannya pada tubuh.

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2. Teh jahe

Teh jahe secara tradisional telah digunakan karena sifat antiinflamasinya dan bisa membantu menurunkan kadar gula darah.

Teh jahe juga bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, yang bisa membantu meringankan gejala kondisi tertentu.

Ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah tentu saja teh chamomile.

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