menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 3 Minuman Herbal Ini

Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 3 Minuman Herbal Ini

Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 3 Minuman Herbal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ dalam tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Pada bagian inilah makanan yang masuk diserap nutrisinya untuk perkembangan tubuh.

Coba bayangkan apa jadinya jika ususmu bermasalah? Seluruh tubuh akan terkena imbasnya lantaran tidak mendapat asupan nutrisi yang maksimal.

Baca Juga:

Menjaga kesehatan usus tidak perlu menggunakan obat mahal.

Beberapa herbal di bawah ini dijamin membuatnya makin sehat dan mampu bekerja secara maksimal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air rebusan jahe

Baca Juga:

Teh jahe sudah dikenal lama memberi manfaat pada organ pencernaan, termasuk kesehatan usus.

Dengan rutin minum air rebusan jahe, kamu akan terhindar dari sembelit hingga perut kembung.

Ada beberapa jenis minuman herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan usus dan salah satunya ialah tentu saja teh peppermint.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI