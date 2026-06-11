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Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 3 Minuman Ini

Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 3 Minuman Ini
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Ilustrasi teh jahe. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan usus bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi beberapa minuman.

Mengonsumsi minuman sehat yang kaya manfaat bisa mendukung kesehatan usus.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jun

Jun merupakan minuman teh fermentasi yang terbuat dari teh hijau dan madu mentah.

Berbeda dengan kombucha biasa, jun memiliki rasa yang lebih lembut dan tingkat keasaman yang lebih rendah.

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Jun lebih mudah dicerna, terutama bagi orang yang memiliki sistem pencernaan sensitif.

Menurut ahli gizi Sammy Peterson, Jun kaya probiotik hidup yang membantu mendukung keberagaman mikrobioma usus dan menjaga kesehatan usus secara keseluruhan.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menjaga kesehatan usus dan salah satunya ialah jun.

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