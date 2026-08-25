menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Pasalnya, ada sebanyak 70 persen sel-sel yang membentuk sistem kekebalan tubuh berada di dinding usus.

Pola makan yang sembarang bisa menimbulkan penyakit pencernaan, seperti disentri, usus buntu, diare, bahkan demam tifoid.

Baca Juga:

Karena itu penting untuk menjaga kesehatan usus. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Brokoli

Makanan pertama yang bisa membantu menjaga kesehatan usus ialah brokoli.

Brokoli kaya akan serat yang membantu usus mencerna makanan.

Baca Juga:

Antioksidan yang terdapat dalam brokoli melindungi tubuh dari radikal bebas.

2. Cabai cayenne

Meski judulnya cabai, tetapi yang satu ini tetap bisa menyehatkan untuk pencernaan.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan usus dan salah satunya ialah tentu saja cabai cayanne.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI