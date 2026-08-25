Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Pasalnya, ada sebanyak 70 persen sel-sel yang membentuk sistem kekebalan tubuh berada di dinding usus.
Pola makan yang sembarang bisa menimbulkan penyakit pencernaan, seperti disentri, usus buntu, diare, bahkan demam tifoid.
Karena itu penting untuk menjaga kesehatan usus. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Brokoli
Makanan pertama yang bisa membantu menjaga kesehatan usus ialah brokoli.
Brokoli kaya akan serat yang membantu usus mencerna makanan.
Antioksidan yang terdapat dalam brokoli melindungi tubuh dari radikal bebas.
2. Cabai cayenne
Meski judulnya cabai, tetapi yang satu ini tetap bisa menyehatkan untuk pencernaan.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan usus dan salah satunya ialah tentu saja cabai cayanne.
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