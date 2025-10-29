Jaga Ketahanan Energi, Pertamina Dinilai Makin Transparan
jpnn.com, JAKARTA - Pakar manajemen dan bisnis Arif Murti Rozamuri menyoroti pujian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Pertamina yang dinilai bersedia menerima kritik.
Menurut Arif sikap Pertamina yang lebih transparan tersebut menjadi modal berharga dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Pak Purbaya selalu bicara lugas. Jadi kalau Pak Menteri memberi pujian kepada Pertamina, ya memang begitu adanya. Hal ini sangat positif dan menunjukkan bahwa Pertamina memang semakin transparan dan bersedia menerima kritik. Keterbukaan terhadap stakeholder itu sangat penting bagi Pertamina sebagai lokomotif ketahanan energi nasional,” ujar Arif.
Menurut Arif, keterbukaan Pertamina terhadap kritik dan saran memang sangat positif.
Sikap tersebut, akan membuat Pertamina lebih mudah meraih dukungan dari banyak pihak.
“Karena dukungan berbagai pihak serta kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan berbagai rencana dan tantangan saat ini, termasuk melanjutkan pembangunan kilang,” tutur Arif.
Dengan keterbukaan terhadap stakeholder, Arif optimistis, Pertamina mampu menjalankan peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Tidak hanya di sisi pengolahan. Selain sisi pengolahan, yaitu terkait pembangunan kilang, juga sisi hulu dan hilir.
Pujian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Pertamina yang dinilai bersedia menerima kritik, merupakan sinyalemen positif bagi BUMN tersebut.
