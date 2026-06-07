Jaga Kualitas Banpang, BULOG Pastikan Ganti Beras Bantuan di Bangkalan Sebelum Disalurkan

jpnn.com, BANGKALAN - Perum BULOG memastikan beras bantuan pangan pemerintah (Banpang) yang menjadi keluhan di sejumlah desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, telah ditarik sebelum disalurkan kepada penerima bantuan pangan (PBP) dan akan diganti dengan beras yang memenuhi standar kualitas serta layak konsumsi.

Langkah tersebut dilakukan segera setelah BULOG menerima informasi terkait adanya beras bantuan yang secara visual dinilai kurang baik oleh perangkat desa.

Menindaklanjuti laporan tersebut, BULOG bersama dinas terkait langsung melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

Hasil pengecekan menunjukkan beras yang menjadi keluhan masih berada di titik distribusi kantor desa dan belum diterima oleh masyarakat penerima bantuan pangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, BULOG memutuskan untuk menarik seluruh beras yang dikeluhkan dan menggantinya dengan beras yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Perum BULOG menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan perangkat desa yang telah menyampaikan informasi secara cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum bantuan diterima oleh masyarakat.

Sebagai operator cadangan beras pemerintah (CBP), BULOG senantiasa menerapkan pengawasan mutu pada setiap tahapan pengelolaan beras, mulai dari penyimpanan di gudang, proses pengeluaran, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Namun demikian, setiap laporan dari masyarakat tetap menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan kualitas di lapangan.