Jaga Kualitas Perawatan Pakaian, Kispray Dinobatkan sebagai Merek Terpopuler Produk Rumah Tangga 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kispray berhasil meraih penghargaan Trusted & Popular Brand 2026 untuk kategori Produk Rumah Tangga dalam ajang Disway Awards 2026.

Penghargaan tersebut didasarkan pada hasil riset oleh Disway dan Infovesta Utama yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan konsumen dan Top of Mind Awareness terhadap brand tersebut

Pengumpulan data melibatkan kelompok usia produktif antara 17 hingga 60 tahun untuk mengukur kekuatan merek yang paling melekat di ingatan konsumen saat kategori industri produk rumah tangga disebutkan.

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Hadir mewakili Enesis Group untuk menerima trofi penghargaan, Head of Human Resources Services & Public Relations Enesis Group, RM Ardiantara, menyampaikan apresiasi tinggi atas besarnya kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat luas kepada Kispray.

“Dari kepercayaan yang telah diberikan, Kispray akan terus melangkah, berinovasi, dan menghadirkan yang terbaik untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia,” ujar RM Ardiantara dalam keterangan resminya.

Sebagai merek pelicin dan pewangi pakaian yang telah lama menemani aktivitas domestik keluarga, Kispray dinilai sigap beradaptasi mengikuti preferensi pasar modern.

Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan komunikasi yang dekat dengan masyarakat serta pengembangan varian produk yang relevan dengan dinamika gaya hidup konsumen saat ini.

Melalui pencapaian ini, manajemen Enesis Group berkomitmen menjadikan penghargaan tepercaya tersebut sebagai motivasi kuat untuk menjaga standardisasi mutu.