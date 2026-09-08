menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Jaga Momentum Pertumbuhan, Telkom Tingkatkan Nilai Tambah dari Bisnis Infrastruktur Digital

Jaga Momentum Pertumbuhan, Telkom Tingkatkan Nilai Tambah dari Bisnis Infrastruktur Digital

Jaga Momentum Pertumbuhan, Telkom Tingkatkan Nilai Tambah dari Bisnis Infrastruktur Digital
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiri ke kanan: SVP Group Sustainability & Corporate Communication Ahmad Reza, Direktur Wholesale and International Service Telkom Budi Satria Dharma Purba, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Veranita Yosephine, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Arthur Angelo Syailendra serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkomsel Daru Mulyawan pada kegiatan Public Expose Live 2026, Senin (7/9). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus memberikan sinyal positif terhadap penguatan fundamental guna menciptakan nilai jangka panjang dan membangun Telkom sebagai digital telco yang semakin kompetitif.

Pada kegiatan Public Expose Live 2026 yang berlangsung secara online pada Senin (7/9), Direktur Utama Telkom Dian Siswarini memaparkan perkembangan transformasi TelkomGroup melalui empat pilar strategis TLKM 30, yakni operational & service excellence, streamlining, unlocking value, serta modus-operandi shift.

Transformasi TLKM 30 dijalankan salah satunya untuk membangun struktur bisnis TelkomGroup yang lebih fokus dengan visibilitas kinerja dan akuntabilitas yang semakin jelas.

Baca Juga:

Hal tersebut dilakukan melalui penyederhanaan organisasi, pengurangan tumpang tindih bisnis, serta penguatan pengelolaan dan pelaporan berbasis segmen.

Saat ini, Telkom melakukan delayering bisnis ke dalam lima segmen utama, yaitu B2C, B2B Infrastructure, B2B ICT, International, serta Others dan Ancillary.

Langkah ini merupakan bagian dari transisi menuju model Strategic Holding Company–Operating Company (HoldCo–OpCo) yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada value creation.

Baca Juga:

Dian mengungkapkan sebagai bagian dari implementasi TLKM 30, delayering ini sangat penting karena kami ingin setiap bisnis di TelkomGroup memiliki akuntabilitas dan yang lebih jelas dan fokus pada bisnis inti, dengan visibilitas yang lebih baik terhadap kinerja, arus kas, dan investasi pada masing-masing bisnis.

Jaga Momentum Pertumbuhan, Telkom Tingkatkan Nilai Tambah dari Bisnis Infrastruktur Digital

Ini strategi Telkom menjaga momentum pertumbuhan sekaligus meningkatkan profitabilitas melalui monetisasi mobile data hingga akselerasi transformasi TLKM 30

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI