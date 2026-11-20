Jaga Mutu Produk, IDSurvey–ARPI Kolaborasi Perkuat Rantai Dingin Nasional
jpnn.com, JAKARTA - PT IDSurvey (Persero) dan Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) menjalin kerja sama untuk memperkuat ekosistem rantai dingin nasional.
Kedua belah pihak menerapkan standar dan penjaminan mutu sepanjang rantai pasok untuk menjaga kualitas dan keamanan produk.
Deputi Direktur Pemasaran dan Kelembagaan IDSurvey Baron Agung Wicaksono menyampaikan bagi konsumen, mutu produk ditentukan oleh bagaimana produk tersebut ditangani sepanjang perjalanan hingga diterima.
Karena itu, setiap mata rantai perlu bekerja dengan standar yang konsisten dan proses yang dapat ditelusuri.
“Kolaborasi dengan ARPI menghubungkan keahlian teknis IDSurvey Group dengan kebutuhan pelaku usaha untuk menjaga keandalan tersebut,” ujar Baron dalam keterangannya, Selasa (20/11).
Adapun kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang “Sinergi Penguatan Ekosistem Rantai Dingin Nasional yang Andal, Terstandar, dan Berkelanjutan”, yang penandatanganannya disaksikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam rangkaian Workshop Rantai Pendingin di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta Pusat baru-baru ini.
Forum ini mempertemukan IDSurvey, ARPI, dan BSN untuk memperkuat keterhubungan antara standardisasi, penjaminan mutu, dan praktik pengelolaan rantai dingin di industri.
Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama PT IDSurvey (Persero), Arisudono, dan Ketua Umum ARPI, Hasanuddin Yasni.
PT IDSurvey (Persero) dan Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) menjalin kerja sama untuk memperkuat ekosistem rantai dingin nasional.
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