Jaga Sirkulasi Darah Tetap Lancar dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu tanda Anda memiliki kesehatan yang baik adalah sirkulasi darah selalu lancar.

Sirkulasi darah yang buruk merupakan masalah yang sangat umum saat ini.

Penyebabnya bisa termasuk obesitas, merokok, diabetes, dan penyakit Raynaud.

Aliran darah yang buruk juga bisa menyebabkan berbagai masalah lain seperti nyeri, kram otot, masalah pencernaan, mati rasa, dan dingin di tangan dan kaki.

Jika menjadi parah, masalah tersebut bisa diobati dengan obat-obatan.

Namun, ada beberapa makanan dan perubahan gaya hidup yang bisa Anda ikuti untuk meningkatkan aliran darah dalam tubuh.

Selain mengonsumsi makanan yang tepat, Anda juga bisa melakukan perubahan gaya hidup tertentu yang akan menunjukkan hasil yang bermanfaat dalam jangka panjang.

Dokter menyarankan untuk berhenti merokok, menghindari stres, tidak mengonsumsi makanan yang digoreng, minum banyak air setiap hari, mengonsumsi makanan kaya serat, dan berolahraga secukupnya juga membantu meningkatkan sirkulasi.