Jaga Sirkulasi Darah Tetap Lancar dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu tanda Anda memiliki kesehatan yang baik adalah sirkulasi darah selalu lancar.
Sirkulasi darah yang buruk merupakan masalah yang sangat umum saat ini.
Penyebabnya bisa termasuk obesitas, merokok, diabetes, dan penyakit Raynaud.
Aliran darah yang buruk juga bisa menyebabkan berbagai masalah lain seperti nyeri, kram otot, masalah pencernaan, mati rasa, dan dingin di tangan dan kaki.
Jika menjadi parah, masalah tersebut bisa diobati dengan obat-obatan.
Namun, ada beberapa makanan dan perubahan gaya hidup yang bisa Anda ikuti untuk meningkatkan aliran darah dalam tubuh.
Selain mengonsumsi makanan yang tepat, Anda juga bisa melakukan perubahan gaya hidup tertentu yang akan menunjukkan hasil yang bermanfaat dalam jangka panjang.
Dokter menyarankan untuk berhenti merokok, menghindari stres, tidak mengonsumsi makanan yang digoreng, minum banyak air setiap hari, mengonsumsi makanan kaya serat, dan berolahraga secukupnya juga membantu meningkatkan sirkulasi.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah dan salah satunya adalah tomat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Makanan Tinggi Kandungan Karbohidrat yang Baik untuk Kesehatan
- 4 Makanan Ini Ampuh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Tanpa Efek Samping
- 5 Makanan Pemicu Migrain yang Harus Anda Hindari
- 5 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik
- Ingin Rambut Sehat dan Berkilau, Konsumsi 3 Makanan Ini
- 7 Makanan Ini Bantu Atasi Rasa Lapar yang Anda Rasakan